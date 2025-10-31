Halloween con lluvia, granizos y truenos: Se registran precipitaciones en distintas comunas de la Región Metropolitana
¿Qué pasó?
A través de redes sociales, algunos usuarios han compartido videos de las precipitaciones que se están registrando en diferentes comunas de la Región Metropolitana, las que incluso han estado acompañadas de truenos.
El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, dijo que esta tarde podrían caer algunas gotas en sectores de la RM. "No quiero llamarlo lluvia, en términos comunicacionales, pero podría recibir alguna gotita muy débil", dijo el experto al recomendar que los más pequeños no salgan desabrigados a pedir dulces en esta noche de Halloween.
Reportan precipitaciones y truenos en varias comunas de la RM
Si bien se tenía previsto que las precipitaciones se dieran en comunas del sector oriente, estas se hicieron presente en Maipú, causando la sorpresa de los habitantes.Ir a la siguiente nota
En diferentes registros se pueden escuchar las gotas al caer. Asimismo, algunos cibernautas de X reportaron que, incluso, han caído granizos y se han escuchado truenos.
Ahora en #Maipu #Lluvias #Lluvia @Sepulinares pic.twitter.com/U3cNi8mqai— Andre (@andre__diaz) October 31, 2025
Fuerte lluvia en Maipu, será una señal de Dios por #Halloween2025 #Halloween #Chile pic.twitter.com/kg6vW3Vv1M— 🇨🇱 VIDEOS DE CHILE 🇨🇱 (@Pr23135Prensa) October 31, 2025
Por otro lado, se han reportado precipitaciones en Conchalí, Cerillos, Independencia, Buin, Puente Alto, San Bernardo, Santiago y Lo Espejo. De hecho, un usuario compartió un video de las lluvias que se están registrando en la última comuna mencionada.
Lluvia inesperada en Santiago (loespejo)— DanielMoyaGB (@ElbateroGb) October 31, 2025
Cago Halloween @ELTIEMPO @climasantiago @tiemposantiago #lluvia #Santiago 🌧️🌧️💦 pic.twitter.com/86xM45PFGM
Respecto a los truenos, estos no solo se han hecho presentes en Maipú, ya que varios ciudadanos han reportado que se han sentido en comunas como Independencia, Santiago y Cerrillos.
Un video captó el momento exacto en que se escucharon truenos en Santiago Centro.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
