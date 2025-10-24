Niña cayó por alcantarilla que estaba tapada con cholguán en Maipú: "Tuvo que nadar prácticamente hacia la escalera"

24 oct. 2025 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

Una denuncia que recibió Meganoticias dio cuenta de una niña de 4 años que cayó accidentalmente por una alcantarilla con agua que se encontraba en plena vía pública en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

Estaba tapada con cholguán

El hecho sucedió la tarde del miércoles, cuando la pequeña iba caminando con su mamá por avenida Pajaritos con los Pintores, momento en que la niña se subió a una superficie de cemento en la que se encontraba un gran agujero tapado con una tapa provisoria.

Ignacia pisó la tapa cholguán e inmediatamente cayó por el alcantarillado con agua. Afortunadamente, pudo aferrarse a unos fierros que sirven como escalera para poder salir con ayuda de su madre, sin embargo, pasaron un gran susto.

Álvaro, padre de Ignacia, contó que "se encuentra bastante traumatizada con la situación. Ella tiene mucho temor de andar en la calle ahora, al igual que mi esposa".

"Fueron algunos rasguñones y magullones que tuvo en los brazos y en la espalda, pero afortunadamente se encuentra bien, pero podríamos haber estado lamentando algo terrible. Ella dice que nunca tocó fondo en el agua, tuvo que nadar prácticamente hacia la escalera donde subió y la mamá desesperada se pudo acostar y sacarla", explicó.

¿Qué dijo la Municipalidad de Maipú?

El padre contó que su esposa fue a la Municipalidad de Maipú para pedir que tapen el agujero, en donde la derivaron al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) "porque ahí en el centro municipal le dijeron que no tenían nada que ver, en el fondo se fueron pasando la pelota de uno a otro".

En SMAPA le explicaron que no sabían si el alcantarillado era de ellos o no. "Le dijeron que en seis horas tapaban esto si es que fuera de ellos, pero desde el miércoles eso sigue ahí abierto. Es un peligro para toda la ciudadanía y para los niños, pude pasar una desgracia", cerró Álvaro.