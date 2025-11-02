¿En qué zonas lloverá este lunes?: Revisa el pronóstico de precipitaciones por este lunes 3 de noviembre

02 nov. 2025 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada del lunes 3 de noviembre.

Zona insular

El archipiélago de Juan Fernández contará con cielos nublados todo el día. Se esperan temperaturas de 13 y 16° de mínima y máxima, respectivamente. Sin embargo, no se registrarán lluvias en la isla.

Rapa Nui, por su parte, tendrá cielos con nubosidad parcial y las temperaturas irán entre los 18 y 23°. Durante la jornada del lunes se esperan lluvias por la tarde y la noche.

Zona central

La zona centro espera que las temperaturas sigan al alza, alcanzando incluso los 25°. Para este lunes no se pronostican chubascos en el sector.



Zona sur

La zona sur tendrá un lunes con algunos rayos de sol, mientras que se esperan chubascos en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Torres del Paine y Punta Arenas para este inicio de semana.

¿Lloverá en Santiago este lunes?

Finalmente, y de acuerdo a Meteorología, la capital del país amanecerá con cielos con nubosidad parcial. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25°.

Para este lunes 3 de noviembre no se esperan chubascos en el Gran Santiago.

