Lluvias se aproximan a la zona central: Santiago y Rancagua tendrían hasta 8,3 mm de precipitaciones este jueves
¿Qué pasó?
Luego que en el atardecer del pasado viernes 31 de octubre, en plena celebración de Halloween, las precipitaciones sorprendieran a muchos habitantes de la zona central, ahora se encuentran pronosticadas nuevas lluvias que afectarán a sectores desde la región de Coquimbo hasta Los Lagos, incluyendo la Región Metropolitana.
De acuerdo al pronóstico del tiempo del prestigioso Instituto Meteorológico de Noruega, el fenómeno se presentaría este jueves 6 de noviembre, y en ciudades como Rancagua y Santiago dejaría hasta 8,3 milímetros (mm).
¿Cuánto lloverá en Santiago?
Para este jueves, el centro meteorológico pronosticó que caigan 8,3 milímetros de lluvia en el centro de Santiago, de los cuales ocho se concentrarán entre las 15:00 y 21:00 horas.
Otros 0,2 mm se presentarían entre las 09:00 y las 15:00 horas, mientras que el 0,1 restante pasadas las 21:00 horas.
¿Cuánto lloverá en Rancagua?
Para Rancagua el organismo pronosticó un total de 7,7 mm para la jornada de jueves, de los cuales 6,5 se concentrarán entre las 15:00 y 21:00 horas.
Otros 0,9 mm caerían entre las 09:00 y 15:00 horas, mientras que 0,2 se registrarían entre las 03:00 y 09:00 horas. El 0,1 mm restante se presentaría pasadas las 21:00 horas.
