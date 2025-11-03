¿Dónde lloverá este lunes?: Estas son las zonas de Chile en las que se esperan precipitaciones
¿Qué pasó?
De acuerdo con el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan lluvias para este lunes 3 de noviembre.
En específico, se trataría de cinco regiones en total en las que se presentaría el fenómeno.
Zona norte
En Valparaíso, en la región de Valparaíso, estaría cubierto con llovizna débil en la mañana.Ir a la siguiente nota
Zona sur
En Concepción, en la región de Biobío, se registraría llovizna débil en la mañana.
En Temuco, en la región de La Araucanía, caerían chubascos débiles en la tarde y noche.
En Valdivia, en la región de Los Ríos, habría chubascos aislados en la noche.
En Punta Arenas, en la región de Magallanes, se esperan chubascos débiles y ráfagas de viento de hasta 80 km/h desde la madrugada a la tarde.
¿Cuál es el pronóstico para la Región Metropolitana?
De acuerdo con la DMC, no se han pronosticado lluvias para este lunes en la Región Metropolitana. En detalle, se espera un cielo nublado en Santiago, con temperaturas que oscilarán entre 11°C y 24°C.
Leer más de
Notas relacionadas
- "Por viento normal a moderado": Senapred decreta alerta temprana preventiva para varias comunas de la zona norte
- Hasta 90 km/h: Meteorología emite aviso por "viento normal a moderado" en zonas de tres regiones del país
- ¿En qué zonas lloverá este lunes?: Revisa el pronóstico de precipitaciones por este lunes 3 de noviembre