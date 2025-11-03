¿Dónde lloverá este lunes?: Estas son las zonas de Chile en las que se esperan precipitaciones

03 nov. 2025 - 00:49 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan lluvias para este lunes 3 de noviembre.

En específico, se trataría de cinco regiones en total en las que se presentaría el fenómeno.

Zona norte

En Valparaíso, en la región de Valparaíso, estaría cubierto con llovizna débil en la mañana.

Zona sur

En Concepción, en la región de Biobío, se registraría llovizna débil en la mañana.

En Temuco, en la región de La Araucanía, caerían chubascos débiles en la tarde y noche.

En Valdivia, en la región de Los Ríos, habría chubascos aislados en la noche.

En Punta Arenas, en la región de Magallanes, se esperan chubascos débiles y ráfagas de viento de hasta 80 km/h desde la madrugada a la tarde.

¿Cuál es el pronóstico para la Región Metropolitana?

De acuerdo con la DMC, no se han pronosticado lluvias para este lunes en la Región Metropolitana. En detalle, se espera un cielo nublado en Santiago, con temperaturas que oscilarán entre 11°C y 24°C.

