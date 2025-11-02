Hasta 90 km/h: Meteorología emite aviso por "viento normal a moderado" en zonas de tres regiones del país
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso por "viento normal a moderado" para zonas de tres regiones del país.
Según detalló el organismo, el evento responde a la condición sinóptica de "corriente en chorro". El aviso estará vigente desde la tarde del miércoles 5 de noviembre hasta la tarde del viernes 7 del presente mes.
¿Qué regiones y zonas podrían verse afectadas?
En concreto, las regiones que podrían presentar los vientos normales a moderados son Antofagasta, Atacama y Coquimbo, donde en algunas podrían alcanzar los 90 km/h.
Las zonas afectadas de cada región son las siguientes:
Región de Antofagasta
- Cordillera: jueves (entre 60-80 km/h) y viernes (entre 60-80 km/h).
Región de Atacama
- Precordillera: jueves (entre 40-60 km/h).
- Cordillera: miércoles (entre 60-80 km/h) y jueves (entre 70-90 km/h).
Región de Coquimbo
- Cordillera: jueves (entre 50-70 km/h).
Desde la DMC señalaron que un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
A raíz de lo anterior, se recomienda a los ciudadanos estar informados de las condiciones climáticas, sobre todo si van a realizar alguna actividad expuesta a riesgos meteorológicos.
