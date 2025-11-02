Hasta 90 km/h: Meteorología emite aviso por "viento normal a moderado" en zonas de tres regiones del país

02 nov. 2025 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso por "viento normal a moderado" para zonas de tres regiones del país.

Según detalló el organismo, el evento responde a la condición sinóptica de "corriente en chorro". El aviso estará vigente desde la tarde del miércoles 5 de noviembre hasta la tarde del viernes 7 del presente mes.

¿Qué regiones y zonas podrían verse afectadas?

En concreto, las regiones que podrían presentar los vientos normales a moderados son Antofagasta, Atacama y Coquimbo, donde en algunas podrían alcanzar los 90 km/h.

Las zonas afectadas de cada región son las siguientes:

Región de Antofagasta

Cordillera: jueves (entre 60-80 km/h) y viernes (entre 60-80 km/h).

Región de Atacama

Precordillera: jueves (entre 40-60 km/h).

Cordillera: miércoles (entre 60-80 km/h) y jueves (entre 70-90 km/h).

Región de Coquimbo

Cordillera: jueves (entre 50-70 km/h).

Desde la DMC señalaron que un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

A raíz de lo anterior, se recomienda a los ciudadanos estar informados de las condiciones climáticas, sobre todo si van a realizar alguna actividad expuesta a riesgos meteorológicos.

