"Por viento normal a moderado": Senapred decreta alerta temprana preventiva para varias comunas de la zona norte

¿Qué pasó? 

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva este domingo para algunas comunas de la zona norte del país, debido al "viento normal a moderado" que está previsto a registrarse en algunas regiones, según la Dirección Meteorología de Chile (DMC). 

La medida decretada por Senapred estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten

¿Qué comunas estarán con alerta temprana preventiva? 

De acuerdo a lo detallado por Senapred, las siguientes comunas y provincias estarán con la medida antes mencionada:

Región de Antofagasta 

  • Provincia de El Loa.
  • Antofagasta.
  • Taltal.

Región de Atacama

  • Diego de Almagro.
  • Copiapó.
  • Tierra Amarilla.
  • Vallenar.
  • Alto del Carmen.

Región de Coquimbo

  • La Higuera.
  • Vicuña.
  • Paihuano.
  • Río Hurtado.
  • Monte Patria.
  • Combarbalá.
  • Illapel.
  • Salamanca. 
Senapred detalló que "la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia". 

