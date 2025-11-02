"Por viento normal a moderado": Senapred decreta alerta temprana preventiva para varias comunas de la zona norte
¿Qué pasó?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva este domingo para algunas comunas de la zona norte del país, debido al "viento normal a moderado" que está previsto a registrarse en algunas regiones, según la Dirección Meteorología de Chile (DMC).
La medida decretada por Senapred estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.
¿Qué comunas estarán con alerta temprana preventiva?
De acuerdo a lo detallado por Senapred, las siguientes comunas y provincias estarán con la medida antes mencionada:
Región de Antofagasta
- Provincia de El Loa.
- Antofagasta.
- Taltal.
Región de Atacama
- Diego de Almagro.
- Copiapó.
- Tierra Amarilla.
- Vallenar.
- Alto del Carmen.
Región de Coquimbo
- La Higuera.
- Vicuña.
- Paihuano.
- Río Hurtado.
- Monte Patria.
- Combarbalá.
- Illapel.
- Salamanca.
Senapred detalló que "la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".
