"Por viento normal a moderado": Senapred decreta alerta temprana preventiva para varias comunas de la zona norte

02 nov. 2025 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva este domingo para algunas comunas de la zona norte del país, debido al "viento normal a moderado" que está previsto a registrarse en algunas regiones, según la Dirección Meteorología de Chile (DMC).

La medida decretada por Senapred estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

¿Qué comunas estarán con alerta temprana preventiva?

De acuerdo a lo detallado por Senapred, las siguientes comunas y provincias estarán con la medida antes mencionada:

Región de Antofagasta

Provincia de El Loa.

Antofagasta.

Taltal.

Región de Atacama

Diego de Almagro.

Copiapó.

Tierra Amarilla.

Vallenar.

Alto del Carmen.

Región de Coquimbo

La Higuera.

Vicuña.

Paihuano.

Río Hurtado.

Monte Patria.

Combarbalá.

Illapel.

Salamanca.

Senapred detalló que "la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

