"Inestabilidad atmosférica": Meteorología emite avisos por vientos de hasta 100 km/h y tormentas eléctricas en dos regiones

03 nov. 2025 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió la mañana de este lunes avisos por viento y tormentas eléctricas para zonas de dos regiones del sur país, advirtiendo que la intensidad del viento podría llegar incluso a los 100 km/h.

Viento de hasta 100 km/h

El primero de los avisos de la DMC es el relativo a "viento normal a moderado" que afectará hasta la noche de este lunes a la región de Magallanes debido a la condición sinóptica "jet de bajo nivel".

La zona afectada es la Pampa Patagónica Sur, en donde se espera que la intensidad del viento se sitúe entre los 50 y 100 km/h.

Probabilidad de tormentas eléctricas

Debido a una "inestabilidad atmosférica", el organismo también emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" entre la tarde y la noche de este mismo lunes en la región de La Araucanía.

La condición podría desarrollarse en zonas de la Cordillera de la Costa, los valles, la precordillera y la Cordillera de los Andes de la región.

Un aviso es el nivel más bajo -de tres- del Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC, quien en su sitio web define este estado como en el que "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Todo sobre Megatiempo