Nubosidad en gran parte del país: El pronóstico del tiempo de Jaime Leyton para este martes 4 de noviembre

03 nov. 2025 - 22:08 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para este martes 4 de noviembre en la Región Metropolitana y el resto del país.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este martes 4 de noviembre?

"En la zona norte no se presentan cambios importantes. Amanece con cielo nublado en la costa y varía a despejado al interior, con escasas nubes. El ambiente va a estar moderadamente caluroso en Copiapó", sostuvo el experto.

"Se presenta con escasa nubosidad la región de Coquimbo, principalmente en sectores de costa. La Serena con ambiente fresco y se espera escasa nubosidad en el resto de esta zona. Habría nubosidad parcial en el interior de la región de Valparaíso, y en la costa con cielo prácticamente despejados.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este martes 4 de noviembre?

Leyton detalló que "en la zona central se presenta la mañana con abundante nubosidad, sin embargo, varía a escasa nubosidad en el transcurso de la jornada. El ambiente va a estar templado (...) y en la región del Biobío con abundante nubosidad y ambiente fresco en Concepción".

"La zona centro-sur cambia el tiempo y se muestra con abundante nubosidad la región de La Araucanía y también la de Los Ríos. Al contrario, en la región de Los Lagos varía de cielo nublado a despejado prácticamente. El ambiente va a estar fresco en esta última región", indicó.

"En la zona sur del país la nubosidad es prácticamente nula en la región de Aysén, en donde además el ambiente va a presentar altas temperaturas para esa parte de país, con máximas de 20°C. Al contrario, en la región de Magallanes va a estar nublado, sin precipitaciones.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana este martes 4 de noviembre?

Respecto a la Región Metropolitana, el meteorólogo señaló que "en el sector norte estará prácticamente despejado, con ambiente moderadamente caluroso, y maxima de 26°C. En el resto de esta región con escasas nubes, a excepción de la precordillera que presentaría cielos nublados y con ambiente más bien fresco".

Las temperaturas pronosticadas para la Región Metropolitana son las siguientes:

Colina: 8°C y 26°C

Melipilla: 8°C y 22°C

Santiago: 9°C y 26°C

Buin: 7°C y 24°C

San José de Maipo: 7°C y 19°C

Temperaturas pronosticadas para este martes 4 de noviembre en el país

Arica: 16°C y 21°C

Iquique: 16°C y 20°C

Calama: 2°C y 25°C

Antofagasta: 15°C y 19°C

Copiapó: 11°C y 27°C

La Serena: 10°C y 17°C

Ovalle: 8°C y 25°C

Quillota: 9°C y 22°C

Los Andes: 7°C y 25°C

Valparaíso: 8°C y 19°C

Rancagua: 8°C y 23°C

Talca: 8°C y 247°C

Chillán: 9°C y 21°C

Concepción: 11°C y 17°C

Los Ángeles: 10°C y 19°C

Temuco: 9°C y 18°C

Valdivia: 8°C y 18°C

Osorno: 7°C y 19°C

Puerto Montt: 8°C y 17°C

Castro: 6°C y 18°C

Puerto Aysén: 3°C y 20°C

Coyhaique: 2°C y 20°C

Puerto Natales: 4°C y 11°C

Punta Arenas: 4°C y 11°C

Puerto Williams: 2°C y 7°C

