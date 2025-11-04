"Nubadas que se dan por momentos": Alejandro Sepúlveda detalla las lluvias de este jueves y a qué hora comenzarían en Santiago

04 nov. 2025 - 07:41 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para los siguientes días, donde se espera que las precipitaciones lleguen a la Región Metropolitana (RM) el jueves de esta semana.

"Nubadas que se dan por momentos"

De acuerdo con el pronóstico del experto, para este martes se espera una máxima de 25° C en Santiago, donde los cielos se irán despejando con el paso de las horas.

Para el miércoles, el panorama sería similar, ya que se espera una mínima de 8° C y una máxima de 25° C. Sin embargo, en la tarde la situación comenzará a cambiar. "Ingresará nubosidad después de las 18:00-19:00 horas", dijo Alejandro Sepúlveda.

El jueves llegarían las precipitaciones en gran parte de la zona central, las que comenzarían a hacerse presente después de las 16:00 horas y hasta la medianoche de la jornada, que estará marcada por una mínima de 10° C y una máxima de 19° C.

"El jueves se mantiene esta probabilidad de precipitaciones del tipo chubascos, que son estas nubadas que se dan por momentos, por sectores, especialmente desde la Cordillera de la Costa hacia el interior, pensando en la zona central", explicó el periodista.

Luego, Alejandro Sepúlveda recalcó que a "gran parte de la RM le va a tocar (precipitaciones), algunas (comunas) van a tocar unas gotitas, otras van a tocar una buena nubada que puede acumular un par de mm, con la probabilidad de tormentas eléctricas, lo que incluye granizos, truenos y relámpagos".

Por último, el experto señaló que el viernes volverán las temperaturas agradables, con una mínima de 8° C y una máxima de 24° C.

