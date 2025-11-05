"Corriente en chorro": Meteorología alerta por viento de hasta 110 km/h con tormentas de arena en dos regiones

05 nov. 2025 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por viento "moderado a fuerte" que afectará a sectores de dos regiones de la zona norte en los próximos días.

Cabe señalar que las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo se producirá el viento?

La medida se encuentra vigente desde la madrugada de este jueves 6 hasta la madrugada del viernes 7 de noviembre, para las regiones de Antofagasta y Atacama.

Según detalló Meteorología, el fenómeno se produciría a raíz de una condición sinóptica de "corriente en chorro" y también se produciría el "desarrollo de tormentas de arena".

Vientos de hasta 110 km/h

El aviso detalla que en la Cordillera de la región de Antofagasta se pronostican vientos con velocidades entre los 80 y los 100 km/h, tanto para la jornada del jueves como la del viernes.

En tanto, en Atacama el fenómeno solo se presentaría el jueves, con velocidades entre 90 y 110 km/h.

Todo sobre El Tiempo