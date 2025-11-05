"Hay sectores que pueden superar los 10 mm": Alejandro Sepúlveda detalla las lluvias que se esperan para mañana en Santiago

05 nov. 2025 - 08:31 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para los siguientes días en la Región Metropolitana (RM) y el resto del país, donde las lluvias volverán a la zona central en la jornada del jueves.

¿Qué informó el experto?

El comunicador partió recordando que hay 10 regiones que se encuentran con la probabilidad de presentar tormentas eléctricas, las cuales son Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

"A partir de esta noche, podrían comenzar a recibir tormentas eléctricas, las cuales se masificarán durante la tarde de mañana", explicó el experto respecto al fenómeno meteorológico anterior.

Respecto a las lluvias que están pronosticadas para gran parte de la RM en la jornada del jueves, Sepúlveda señaló que "las precipitaciones en el centro de la capital podría llegar mañana tipo 18:00 horas de la tarde. A eso del mediodía, comenzarían las precipitaciones en la cordillera de la zona central, a las 16:06-17:00 horas ya comienzan a estar en la zona habitada y a las 18:00 horas alcanzarían el peak".

Además, el periodista indicó que habrá "gran probabilidad de tormentas eléctricas. ¿Qué incluye esto? Chubascos que, como ocurrieron el viernes pasado, pueden ser rabiosos por unos minutos en una zona y en la otra nada".

Algunos sectores pueden recibir hasta 10 mm

Si bien para mañana está pronosticado que en gran parte de la RM las lluvias se hagan presente, el experto recalcó que "vamos a tener claros de Sol. Va a estar brillando el Sol en Curacaví, por ejemplo, y puede estar cayendo una buena nubada en el centro de Santiago".

"Hay sectores en cordillera que pueden superar los 10 mm, sectores del centro que pueden caer 2 mm y en otros puede caer nada", enfatizó Sepúlveda.

"No es lluvia todo el día, en la mañana amanece nuboso con quiebre de sol. De hecho, al mediodía vamos a estar con cielo parcial", concluyó el experto sobre la jornada que se espera para este jueves, donde la máxima alcanzará los 20° C.

Todo sobre El Tiempo