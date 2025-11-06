Confirman cortes de agua para este jueves en Santiago: Estas son las comunas y sectores afectados

06 nov. 2025 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas informó sobre una serie de cortes de agua en sectores de varias comunas de la Región Metropolitana para este jueves 6 de noviembre.

La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía de agua potable, y en algunos casos, podría extenderse por hasta 12 horas.

Los detalles de estos cortes están disponibles en el sitio web de Aguas Andinas, donde se especifican tanto las zonas afectadas como los horarios en que se llevarán a cabo.

¿Dónde se cortará el agua este jueves 6 de noviembre?

Renca: 15:00 a 21:00 horas

La Granja: 15:30 a 21:00 horas

La Florida: 15:00 a 21:00 horas

Peñalolén: 15:00 a 21:00 horas

Vitacura: 15:00 a 3:00 horas del viernes 7 de noviembre

Todo sobre corte de agua