Aguas Andinas programa cortes para este jueves 30 de octubre en dos comunas

30 oct. 2025 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas anunció una serie de cortes programados para sectores de dos comunas en la Región Metropolitana, durante la jornada de este jueves 30 de octubre. La medida responde a trabajos de cambios de válvulas, así como de renovación y conexión en las redes.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, ya que estos no contemplan la totalidad de cada comuna.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?

La Cisterna: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas.

Renca: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas.

