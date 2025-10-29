Aguas Andinas anuncia cortes para este miércoles 29 de octubre: Revisa los sectores afectados
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Aguas Andinas anunció una serie de cortes programados para dos sectores de la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana, durante la jornada de este miércoles 29 de octubre. La medida responde a trabajos de cambios de válvulas, así como de renovación y conexión en las redes.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, ya que estos no contemplan la totalidad de cada comuna.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?
Desde los 15:00 horas de este miércoles hasta las 03:00 horas del jueves.Ir a la siguiente nota
Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas del miércoles.
Leer más de
Notas relacionadas
- Por hasta 12 horas: Aguas Andinas anuncia cortes en cinco comunas para este martes 28 de octubre
- Aguas Andinas anuncia cortes para este jueves 23 de octubre en cuatro comunas: Revisa los sectores afectados
- Cinco comunas de la RM sufrirán extensos cortes de agua este miércoles 22 de octubre: Revisa los sectores afectados