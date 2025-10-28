Por hasta 12 horas: Aguas Andinas anuncia cortes en cinco comunas para este martes 28 de octubre

28 oct. 2025 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas anunció una serie de cortes programados para sectores de cinco comunas dentro de la Región Metropolitana durante la jornada de este martes 28 de octubre. La medida responde a trabajos de cambios de válvulas, así como de renovación y conexión en las redes.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, ya que estos no contemplan la totalidad de cada comuna.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes?

Ñuñoa: Desde las 15:00 horas del martes hasta las 03:00 horas del miércoles.

Santiago: Desde las 21:00 horas del martes hasta las 05:00 horas del miércoles.

Quinta Normal: Desde las 15:00 horas del martes hasta las 03:00 horas del miércoles.

La Florida: Desde las 15:00 horas del martes hasta las 03:00 horas del miércoles.

Las Condes: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del martes.

