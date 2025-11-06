Confirman muerte de estudiante de la Universidad de Chile desaparecido hace más de 2 meses en Viña del Mar
¿Qué pasó?
En las últimas horas, se confirmó el deceso de Luis Felipe Correa Gutiérrez, joven de 19 años que desapareció el 21 de agosto de este año en la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.
El muchacho era estudiante de segundo año de la carrera de Sociología de la Universidad de Chile, y fue precisamente esa casa de estudios la que dio a conocer su partida.
¿Qué dijeron desde la Universidad de Chile?
Mediante un comunicado, desde la Facultad de Ciencias Sociales expresaron "sinceras condolencias por el fallecimiento de Luis Felipe".
"Lamentamos profundamente esa pérdida y acompañamos a la familia, amigas, amigos y seres queridos en este difícil momento", sumaron en el escrito compartido en sus redes sociales.
La desaparición del joven estudiante universitario
En la madrugada del 21 de agosto, el joven le envió a una amiga un mensaje por WhatsApp con su ubicación de ese momento, avenida Perú con 6 Norte.
Al día siguiente, su madre interpuso una denuncia por presunta desgracia y tomó contacto con un amigo de su hijo que vive en Viña del Mar, quien le dijo que no había recibido la visita de Luis Felipe.
