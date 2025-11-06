Anuncian cortes de luz para este jueves en la Región Metropolitana: Revisa las comunas y sectores afectados
¿Qué pasó?
Enel informó sobre una serie de cortes de luz en sectores de varias comunas de la Región Metropolitana para este jueves 6 de noviembre.
La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía de electricidad, y en algunos casos, podría extenderse por hasta 8 horas.
Los detalles de estos cortes están disponibles en el sitio web de Enel, donde se especifican tanto las zonas afectadas como los horarios en que se llevarán a cabo.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este jueves 6 de noviembre?
- Recoleta: 11:30 a 17:30 horas
- Santiago: 11:00 a 17:00 horas
- Cerrillos: 10:00 a 14:00 horas
- Maipú: 10:00 a 16:00 horas
- Ñuñoa: 10:00 a 18:00 horas
- Macul: 10:30 a 17:30 horas
