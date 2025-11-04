Anuncian cortes de luz para este martes en la Región Metropolitana: Revisa las comunas y sectores afectados

04 nov. 2025 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó sobre una serie de cortes de luz en sectores de varias comunas de la Región Metropolitana para este martes 4 de noviembre.

La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía de electricidad, y en algunos casos, podría extenderse por hasta 8 horas.

Los detalles de estos cortes están disponibles en el sitio web de Enel, donde se especifican tanto las zonas afectadas como los horarios en que se llevarán a cabo.

¿Dónde se cortará la luz este martes 4 de noviembre?

Quinta Normal: 10:30 a 16:30 horas

Maipú: 11:00 a 17:00 horas

Lo Espejo: 9:30 a 15:30 horas

San Miguel: 10:00 a 16:00 horas

Puente Alto: 10:00 a 17:00 horas

Santiago: 11:00 a 17:00 horas

Ñuñoa: 10:00 a 18:00 horas

Providencia: 10:00 a 16:00 horas

