Confirman cortes de luz para este miércoles en Santiago: Estas son las comunas y sectores afectados

05 nov. 2025 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó sobre una serie de cortes de luz en sectores de varias comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 5 de noviembre.

La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía de electricidad, y en algunos casos, podría extenderse por hasta 6 horas.

Los detalles de estos cortes están disponibles en el sitio web de Enel, donde se especifican tanto las zonas afectadas como los horarios en que se llevarán a cabo.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles 5 de noviembre?

Pudahuel: 10:00 a 16:00 horas

Maipú: 11:00 a 17:00 horas

Providencia: 9:30 a 14:30 horas y 11:30 a 17:30 horas

San Ramón: 11:00 a 17:00 horas

San Miguel: 10:00 a 16:00 horas

