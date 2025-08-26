Envió un mensaje a su amiga: Estudiante de la U. de Chile lleva 5 días desaparecido en Viña

26 ag. 2025 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se cumplen cinco días desde la desaparición de Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante universitario de 19 años que vive en San Bernardo, pero cuyo último rastro se registró en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Hasta ahora, ni su familia ni cercanos saben el motivo que lo llevó a la Ciudad Jardín, pues ni siquiera avisó. Sin embargo, una amiga recibió un extraño último mensaje de Luis Felipe antes de su desaparición.

El último mensaje antes de desaparecer

A la 1 de la madrugada del jueves 21 de agosto, Luis Felipe le envió a una amiga un mensaje por WhatsApp con su ubicación exacta en ese momento, en el sector del roquerío, en Av. Perú con 6 Norte, aunque sin escribir ningún mensaje o audio que diera algún contexto, según informó El Mercurio de Valparaíso.

Al día siguiente, su madre interpuso una denuncia por presunta desgracia y tomó contacto con un amigo de su hijo que vive en Viña del Mar, quien le dijo que no había recibido la visita de Luis Felipe.

Amiga asegura que pidió "ayuda"

Carolina Blanco, otra amiga y compañera de Sociología de Luis Felipe en la Universidad de Chile, contó al citado medio que "no hubo una discusión o algo previo que nos diera como la alerta de que esto pudiese llegar a suceder".

"De todas formas, lo que él envió fue una ubicación, imagino que a modo de ayuda, pero no ayuda como en el caso de que lo estén secuestrando o algo por el estilo, sino que por temas de salud mental", agregó la joven.

Además, recordó que compartieron con él dos días antes de su desaparición (19 de agosto), aunque al día siguiente no fue a clases. "Ese día no hubo nada que nos haya hecho ruido de cierta forma", reiteró.

Sus familiares informaron que Luis Felipe es de contextura delgada, tiene una estatura de 1,75 metros y vestiría un pantalón de nieve negro marca Columbia, una chaqueta impermeable Fujitsu y zapatillas Nike.