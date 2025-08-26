Carabineros realiza operativo en Conchalí por narcotráfico y tenencia de armas: Seis personas fueron detenidas en allanamientos

26 ag. 2025 - 09:33 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este martes, personal de Carabineros realizó un operativo en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana, en el marco de una investigación por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

El operativo se desarrolló en los sectores de calle Zapadores y 12 de mayo. Este último lugar ya había sido intervenido en el mes de enero, en medio de una indagación contra la banda "Los del Canal", los que están asociados a múltiples homicidios consumados y frustrados entre narcotraficantes de la zona.

¿Qué se sabe del operativo en Conchalí?

En esta ocasión se encuentra trabajando personal del GOPE y de la SIP de la Quinta Comisaría de Carabineros, quienes allanaron cuatro domicilios.

Tras el procedimiento, seis personas fueron detenidas, todos de nacionalidad chilena y con prontuario policial.

Además, durante el operativo el personal policial incautó droga, munición, armas de fuego y un chaleco antibalas.

"Este procedimiento se generó en base a una investigación que se llevaba de tiempo trabajando por parte de la SIP de esta unidad, en donde se identificaron bandas vinculadas a hechos delictuales que se habían cometido anteriormente", expuso el capitán Sebastián Ibaceta en Radio ADN.