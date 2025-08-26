Menor de 16 años es asesinado por disparo desde una motocicleta en Coronel

26 ag. 2025 - 07:18 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche del pasado lunes, un adolescente de 16 años fue víctima de un homicidio en la comuna de Coronel, región de Biobío, luego de haber sido atacado a disparos por una persona que se trasladaba en una motocicleta.

Tras el hecho, el alcalde Boris Chamorro manifestó su preocupación por la seguridad de la comuna, llamando a la intervención del Gobierno.

¿Qué se sabe del homicidio del adolescente en Coronel?

Los hechos ocurrieron en la calle Belén, en la población Gabriela Mistral, donde el menor recibió un disparo a la distancia, en la cabeza, el cual fue percutado por una persona que iba en una motocicleta en movimiento.

Tras el disparo, el joven quedó tendido en el suelo en plena vía pública, situación de la cual se percataron los vecinos del sector y un amigo de la víctima

Hasta el lugar llegó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Biobío, y se dispusieron diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para establecer las circunstancias del crimen.

"Estamos revisando registros de cámaras, empadronando testigos, además del trabajo propio del sitio del suceso", señaló la fiscal Carolina Somorrostro.

¿Qué dijo el alcalde de Coronel?

El alcalde Chamorro señaló que "a tan solo horas de iniciar el proceso de instalación de siete pórticos lectores de patentes, en los accesos de entradas y salidas de nuestra ciudad, somos víctimas de un homicidio en plena vía pública".

Además, aseguró que este tipo de hechos están "sobrepasando todos los límites. Como municipio y como gobierno local hacemos esfuerzos en materia de seguridad, pero se requiere la intervención del Estado".

"Estamos preocupados por el alto nivel de fuego. Creemos que tiene que haber una intervención mucho más directa, por eso invitamos a la Seremi de seguridad para que se haga cargo de la situación de inseguridad que estamos viviendo al sur del Biobío", agregó.