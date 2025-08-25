Hombre es asesinado en toma de Cerrillos: Es el tercer homicidio del día en la RM

25 ag. 2025 - 15:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre murió apuñalado este lunes en una toma de la comuna de Cerrillos, por lo que la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en el lugar para recopilar mayores antecedentes. Se trata del tercer homicidio del día registrado en la Región Metropolitana.

¿Qué se sabe del homicidio?

De acuerdo a los antecedentes policiales, el crimen ocurrió esta mañana de lunes al interior de un domicilio de la toma Nuevo Amanecer, ubicada en la intersección de América Indígena con Lo Errázuriz.

En ese lugar, y por razones que se investigan, un sujeto propinó dos puñaladas en el tórax y en el cuello a otro hombre de nacionalidad dominicana, causándole la muerte en el mismo lugar.

La pareja de la víctima informó a Carabineros que momentos antes mantuvo una discusión con un individuo conocido por la víctima, por lo que el agresor lo apuñaló con un cuchillo y posteriormente se dio a la fuga en dirección desconocida.

El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, informó que al autor de este crimen "se le está dando intensa búsqueda en el sector y también en comunas aledañas".

Tres homicidios en la RM este lunes

Cabe recordar que este es uno de los tres homicidios ocurridos en la capital esta jornada. El primero se dio antes de las 7:00 horas, cuando un hombre fue asesinado con arma blanca al interior de un bus del sistema RED en Santiago; minutos después otro fue acribillado a disparos en una discoteca clandestina de Recoleta.

