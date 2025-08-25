Intentó sorbornar a Carabineros con $300 mil: Detienen a chofer por contrabando de celulares avaluados en $55 millones

25 ag. 2025 - 14:12 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a un hombre de 33 años, de nacionalidad boliviana, luego de que intentara sobornar con 300 mil pesos a efectivos de la Tenencia Fronteriza Chungará, en la región de Arica y Parinacota, tras ser sorprendido transportando contrabando de celulares.

El hecho ocurrió en la ruta internacional 11-CH, cuando personal policial realizaba un control vehicular. Al revisar el camión de patente boliviana, los funcionarios encontraron en la cabina cajas con dispositivos móviles sin documentación que acreditara su legalidad.

Quedó detenido por cohecho y contrabando

Al ser trasladado al complejo fronterizo, el conductor ofreció 300 mil pesos a los carabineros para evitar su detención.

Según informó la institución, incautaron dos cajas con celulares de contrabando, cuyo avalúo comercial fue estimado en cerca de 55 millones de pesos.

El sujeto fue detenido de manera inmediata y quedó a disposición de la justicia por los delitos de cohecho y contrabando.

Todo sobre Región de Arica y Parinacota