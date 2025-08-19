Temblor sacude a la zona norte del país: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

19 ag. 2025 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes se percibió un sismo de magnitud 4,5 en la región de Arica y Parinacota, cuando el reloj marcaba las 18:49 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 70 kilómetros al surr de Ilo, Perú, a 27 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.