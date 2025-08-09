Sismo remece a la zona norte de Chile: Conoce la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 9 de agosto se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Arica y Parinacota, cuando el reloj marcaba las 05:34 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 36 kilómetros al noroeste de Visviri, a 189 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
