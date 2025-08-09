Sismo remece a la zona norte de Chile: Conoce la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor

09 ag. 2025 - 06:02 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado 9 de agosto se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Arica y Parinacota, cuando el reloj marcaba las 05:34 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 36 kilómetros al noroeste de Visviri, a 189 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.