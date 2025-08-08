Temblor se registra en la zona norte del país: Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo

08 ag. 2025 - 13:18 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes se registró un sismo de magnitud 3,3 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 13:07 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 57 kilómetros al noreste de Calama, a 124 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.