Nuevo temblor afecta a la zona norte: Revisa qué magnitud tuvo el movimiento telúrico

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes se registró un sismo de magnitud 3,7 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 10:27 horas.

Cabe recordar que minutos antes, a las 10:15, ocurrió otros temblor en la región, de magnitud 3,5, a 26 kilómetros al sureste de Sierra Gorda.

¿Dónde fue el epicentro del último sismo?

El nuevo movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 34 kilómetros al norte de Baquedano, a 88 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

