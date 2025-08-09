Sismo se percibe en el norte del país: Conoce la magnitud y epicentro del temblor

09 ag. 2025 - 05:38 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado 9 de agosto se registró un sismo de magnitud 3,2 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 05:09 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 54 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi, a 106 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.