Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo

15 ag. 2025 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, a las 16:29 horas, un temblor de magnitud 4,0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 42 km al suroeste de Putre, en la región de Arica y Parinacota. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 123 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

