Temblor se registra en la zona central del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

15 ag. 2025 - 08:33 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes 15 de agosto, a las 08:19 horas, un temblor de magnitud 3.6 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 64 km al oeste de El Tabo, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 24 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.