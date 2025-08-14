Temblor se percibe en la zona norte: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la noche de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 20:15 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 80 kilómetros al sur de Socaire, a 163 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
