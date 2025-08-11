Temblor se percibe en la zona norte del país: ¿Dónde y cuál fue su magnitud?

11 ag. 2025 - 23:42 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este lunes, a las 23:30 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 41 km al suroeste de Caleta El Cobre, en la región de Antofagasta, el cual tuvo una profundidad de 36 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.