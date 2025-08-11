Temblor se percibe en la zona norte: Conoce la magnitud del sismo

11 ag. 2025 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 3,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 17:16 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 54 kilómetros al suroeste de Ollagüe, a 143 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.