Temblor se percibe en la zona norte: Conoce la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 3,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 17:16 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 54 kilómetros al suroeste de Ollagüe, a 143 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
