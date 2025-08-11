Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud del sismo y en dónde fue su epicentro

11 ag. 2025 - 07:24 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes 11 de agosto, a las 07:10 horas, un temblor de magnitud 4,9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 71 km al suroeste de Ollagüe, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 121,5 km.

Senapred no reportó daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.