Terremoto en Turquía: Registros muestran daños en edificios y el momento exacto del sismo de magnitud 6.1

10 ag. 2025 - 15:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un terremoto de magnitud 6.1 se sintió este domingo en la región de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía, informó la agencia turca de gestión de desastres (AFAD).

El sismo se sintió en numerosas ciudades del oeste del país, entre ellas Estambul y Esmirna, según las autoridades turcas, que por el momento no han reportado daños ni víctimas.

Sin embargo, los registros de redes sociales difieren de esta última información, ya han comenzado a surgir imágenes del colapso de algunos edificios en la zona.

Además del sismo principal, ocurrido a las 19:53 horas (12:53 en Chile), el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) reporta una réplica de magnitud 4.2 a las 20:15 horas (13:15 en Chile). Por su parte, la AFAD afirmó que la réplica del terremoto tuvo una magnitud de 4.6.

Imágenes obtenidas por la agencia AFP muestran una operación de rescate en un edificio dañado por el sismo en la provincia de Balikesir.

