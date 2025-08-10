Terremoto se registró en Turquía: Imagenes muestran que algunas estructuras han colapsado

10 ag. 2025 - 14:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un terremoto de magnitud 6,1 se registró este domingo en la región de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía, informó la agencia turca de gestión de desastres (AFAD).

El movimiento telúrico se sintió en numerosas ciudades del oeste del país, entre ellas Estambul y Esmirna, según las autoridades turcas, que por el momento no han reportado daños ni víctimas.

A través de un registro audiovisual, que compartió la agencia AFP, se puede ver que el movimiento telúrico provocó que algunas estructuras colapsaran, debido a que no tienen tecnología antisísmica.

Se espera que durante el transcurso del día las autoridades turcas entreguen un balance respecto a daños y posibles víctimas fatales.

Todo sobre Sismo