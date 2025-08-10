Temblor se registra en el norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del sismo

10 ag. 2025 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, a las 09:55 horas, un temblor de magnitud 3.6 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 25 km al oeste de Quillagua, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 45 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.