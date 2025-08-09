Temblor se registró en la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo

09 ag. 2025 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 19:31 horas, un temblor de magnitud 3,3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 98 km al este de Copiapó, en la región de Atacama. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 115 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

