Temblor se registró en la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo

09 ag. 2025 - 14:49 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 14:35 horas, un temblor de magnitud 3,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 48 km al norte de Quillagua, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 35 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor