Sismo afecta a la zona sur del país: Revisa la magnitud y el epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este domingo 10 de agosto se registró un sismo de magnitud 3,3 en la región de Aysén, cuando el reloj marcaba las 06:04 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 110 kilómetros al sur de Isla Guamblin, a 27 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
