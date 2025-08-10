Sismo afecta a la zona sur del país: Revisa la magnitud y el epicentro del temblor

10 ag. 2025 - 06:21 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 10 de agosto se registró un sismo de magnitud 3,3 en la región de Aysén, cuando el reloj marcaba las 06:04 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 110 kilómetros al sur de Isla Guamblin, a 27 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.