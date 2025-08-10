Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Actualiza

Temblor se registró en la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 14:06 horas, un temblor de magnitud 4,0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 3 km al suroeste de María Elena, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 73 km.

Lo más visto de Nacional

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas