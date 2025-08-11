Nuevo temblor en la zona norte: Esta es la magnitud del sismo y su epicentro
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes 11 de agosto, a las 13:59 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 78 km al sur de Socaire, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 125 km.
Senapred no reportó daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
