Temblor en la zona centro norte: Conoce la magnitud del sismo y dónde fue su epicentro

11 ag. 2025 - 10:25 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes 11 de agosto, a las 10:17 horas, un temblor de magnitud 4,3 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 4 km al sureste de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 25,9 km.

Senapred no reportó daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.