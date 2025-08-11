Temblor sacude a la zona norte: Esta fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 3,7 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 19:38 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 34 kilómetros al noreste de Caldera, a 31 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
