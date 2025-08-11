Temblor remece a la zona norte de Chile: Revisa la magnitud del sismo

11 ag. 2025 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,8 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 15:36 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 35 kilómetros al noreste de Caldera, a 22 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.