Temblor afecta a la zona norte: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

11 ag. 2025 - 16:43 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 16:37 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 33 kilómetros al noroeste de Caldera, a 34 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.