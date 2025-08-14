Temblor afecta a la zona sur del país: Revisa la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 3,0 en la región de Magallanes, cuando el reloj marcaba las 18:55 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 249 kilómetros al sur de Puerto Williams, a diez kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
