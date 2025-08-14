Temblor afecta a la zona sur del país: Revisa la magnitud del sismo

14 ag. 2025 - 19:17 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 3,0 en la región de Magallanes, cuando el reloj marcaba las 18:55 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 249 kilómetros al sur de Puerto Williams, a diez kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.