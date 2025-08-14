Temblor se percibe en la zona sur: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

14 ag. 2025 - 18:24 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves 14 de agosto, a las 18:03 horas, un temblor de magnitud 4,0 afectó a la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 249 km al sur de Puerto Williams , en la región de Magallanes, con una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor